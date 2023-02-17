Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Правительство России опубликовало данные о затратах на важные инфраструктурные объекты. Фигурирует там и реконструкция улицы Вавилова в Ростове. Из документов следует, что стоимость реализации проекта подорожала до 6,2 миллиарда рублей. Ранее затраты оценивались в 5,8 миллиарда рублей.
Речь идет о реконструкции улицы на участке в 10,5 километра. Для завершения работ в срок правительство выделило из федерального бюджета 3,9 миллиарда рублей: примерно по 1,7 миллиарда рублей в 2023 и 2024 годах.
Предполагается, что реконструкция объекта начнется в этом году, а завершится в 2025 году.
Ранее стало известно, что на время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогам.