Правительство России опубликовало данные о затратах на важные инфраструктурные объекты. Фигурирует там и реконструкция улицы Вавилова в Ростове. Из документов следует, что стоимость реализации проекта подорожала до 6,2 миллиарда рублей. Ранее затраты оценивались в 5,8 миллиарда рублей.