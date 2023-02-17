rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Стоимость реконструкции Вавилова в Ростове превысила шесть миллиардов рублей

17 февраля 2023, 18:02
Фото: 1MI
В Ростове затраты на реконструкцию улицы Вавилова составят 6,2 миллиарда рублей.

Правительство России опубликовало данные о затратах на важные инфраструктурные объекты. Фигурирует там и реконструкция улицы Вавилова в Ростове. Из документов следует, что стоимость реализации проекта подорожала до 6,2 миллиарда рублей. Ранее затраты оценивались в 5,8 миллиарда рублей.

Речь идет о реконструкции улицы на участке в 10,5 километра. Для завершения работ в срок правительство выделило из федерального бюджета 3,9 миллиарда рублей: примерно по 1,7 миллиарда рублей в 2023 и 2024 годах.

Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова с развязкой в Ростове
Узнать подробнее

Предполагается, что реконструкция объекта начнется в этом году, а завершится в 2025 году.

Ранее стало известно, что на время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогам.

Читайте также:
На время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогамВ Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участковУлицу Вавилова в Ростове начнут реконструировать летом 2023 года
#Алина Заярная#Городская среда#Дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Новости
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Сегодня, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Сегодня, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Сегодня, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Сегодня, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Сегодня, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Сегодня, 13:52