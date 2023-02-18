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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

ФК «Ростов» задолжал водоканалу более 600 тыс рублей

18 февраля 2023, 13:54
Фото: 1MI
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» подал иск к футбольному клубу «Ростов» на 626,4 тысячи рублей, сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда.

Заявление поступило в Арбитражный суд 15 февраля, дело рассматривается в первой инстанции.

Это не первый иск водоканала к ФК «Ростов», 8 февраля 2023 год Арбитражный суд Ростовской области постановил полностью удовлетворить исковые требования водоканала к футбольному клубу на 297,6 тысячи рублей.

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Кроме того, по сообщениям СМИ, игрокам футбольной команды «Ростов» не платят зарплату с ноября 2022 года. При этом сумма предполагаемой задолженности не раскрывается и официального подтверждения информации не поступало.

 

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