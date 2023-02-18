Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Заявление поступило в Арбитражный суд 15 февраля, дело рассматривается в первой инстанции.
Это не первый иск водоканала к ФК «Ростов», 8 февраля 2023 год Арбитражный суд Ростовской области постановил полностью удовлетворить исковые требования водоканала к футбольному клубу на 297,6 тысячи рублей.
Кроме того, по сообщениям СМИ, игрокам футбольной команды «Ростов» не платят зарплату с ноября 2022 года. При этом сумма предполагаемой задолженности не раскрывается и официального подтверждения информации не поступало.