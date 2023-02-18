Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Согласно отчету, заметно снизилась детская смертность, а также количество умерших от злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения и органов пищеварения. Кроме того, сократилось и число умерших в трудоспособном возрасте.
Эти данные подтвердились и статистикой Росстата, который сообщил о снижении смертности в Ростовской области за год с 78,4 тысячи до 60,8 тысячи умерших.
Резкое снижение смертности объяснил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В первую очередь это связано с сокращением смертности от коронавируса и окончанием антиковидных мероприятий. Как приводит слова эксперта 161.ру, во время пандемии резко упала плановая медпомощь, весь медперсонал бросался на борьбу с ковидом.