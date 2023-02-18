Резкое снижение смертности объяснил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В первую очередь это связано с сокращением смертности от коронавируса и окончанием антиковидных мероприятий. Как приводит слова эксперта 161.ру, во время пандемии резко упала плановая медпомощь, весь медперсонал бросался на борьбу с ковидом.