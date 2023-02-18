rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Стало известно, почему в Ростове за год сильно снизилась смертность

18 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI
За 2022 год в Ростове-на-Дону общая смертность снизилась на 21,8%, следует из годового отчета деятельности сити-менеджера и городской администрации.

Согласно отчету, заметно снизилась детская смертность, а также количество умерших от злокачественных новообразований,  болезней системы кровообращения и органов пищеварения. Кроме того, сократилось и число умерших в трудоспособном возрасте.

Эти данные подтвердились и статистикой Росстата, который сообщил о снижении смертности в Ростовской области за год с 78,4 тысячи до 60,8 тысячи умерших.

Как считать мертвых, научили чиновники из Ростовской области
Узнать подробнее

Резкое снижение смертности объяснил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В первую очередь это связано с сокращением смертности от коронавируса и окончанием антиковидных мероприятий. Как  приводит слова эксперта 161.ру, во время пандемии резко упала плановая медпомощь, весь медперсонал бросался на борьбу с ковидом. 

 

 

Читайте также:
Ростовская область попала в топ-5 регионов по «смертности» бизнесов в 2022 годуВ Ростовской области на 20,3% сократилась смертность в ДТП в 2022 годуАналитики прогнозируют рост смертности в Европе на 4,8% зимой 2022–2023 год
#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Пушилин заявил, что хочет добиться снижения цен в ДНР до уровня Ростовской области
Сегодня, 13:17
В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина
Сегодня, 12:31
«С нами Бог»: донской священник в зоне СВО высказался о спецоперации
Сегодня, 14:14
Молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
Сегодня, 12:12
Бизнесвумен из Ростова все же заплатит фирме покойного Грачевского за «Ералаш»
Сегодня, 14:41
Волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО
Сегодня, 14:56