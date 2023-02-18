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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Волонтеры акции #МыВместе помогли 180 тыс семей мобилизованных

18 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI
Более 180 тысяч семей мобилизованных получили помощь от волонтеров движения #МыВместе с начала акции, сообщил ТАСС.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев, в 2023 году они продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных. Помощь эта может быть самой разной и в основном включает мужскую работу по дому.

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Для оказания такой помощи волонтерские штабы открываются по всей России при вузах и колледжах. Студенты берут под опеку семьи, которым помогают с насущными проблемами.

В пятницу 17 февраля в Ростове стартовал общероссийский семинар для команд региональных штабов #МыВместе, участниками которого стали представители разных регинов страны.

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят утвердить специальные выплаты для «детей спецоперации».

 

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