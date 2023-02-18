Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев, в 2023 году они продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных. Помощь эта может быть самой разной и в основном включает мужскую работу по дому.
Для оказания такой помощи волонтерские штабы открываются по всей России при вузах и колледжах. Студенты берут под опеку семьи, которым помогают с насущными проблемами.
В пятницу 17 февраля в Ростове стартовал общероссийский семинар для команд региональных штабов #МыВместе, участниками которого стали представители разных регинов страны.
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят утвердить специальные выплаты для «детей спецоперации».