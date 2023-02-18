Как рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев, в 2023 году они продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных. Помощь эта может быть самой разной и в основном включает мужскую работу по дому.