Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В субботу, 18 числа, ожидается дождливая погода с температурой плюс три градуса. В этот день может усилиться ветер.
Дожди не прекратятся в течение нескольких дней, а во вторник и среду, 21 и 22 февраля, может выпасть еще и снег. Средняя температура в эти дни составит три градуса.
По ночам сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. Ветер усилится до семи метров в секунду.
В четверг, 23 февраля, будет облачно и без осадков.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.