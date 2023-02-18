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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Жителям в Ростовской области рассказали, когда прекратятся дожди в феврале

18 февраля 2023, 05:38
Фото: 1mi
В Ростовской области сезон дождей должен завершиться с 23 февраля, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В субботу, 18 числа, ожидается дождливая погода с температурой плюс три градуса. В этот день может усилиться ветер.

Дожди не прекратятся в течение нескольких дней, а во вторник и среду, 21 и 22 февраля, может выпасть еще и снег. Средняя температура в эти дни составит три градуса.

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По ночам сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. Ветер усилится до семи метров в секунду.

В четверг, 23 февраля, будет облачно и без осадков.

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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