Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Ростовской области разыскивают четырех военнослужащих из батальона «Сомали». Они бежали из своего расположения в ДНР, прихватив с собой автоматы.
Согласно ориентировкам полиции, оказавшимся в распоряжении Telegram-канала Baza, мужчинам от 28 до 40 лет. На территорию Ростовской области они попали еще 15 февраля.
Как минимум двое из дезертиров являются уроженцами Донецка и ранее работали в местной полиции.
Официальных комментариев о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником.