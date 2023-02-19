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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Бежавших из ДНР вооруженных бойцов батальона «Сомали» ищут в Ростовской области

19 февраля 2023, 15:41
Фото: 1MI
Из ДНР в Ростовскую область бежали четыре вооруженных военных из батальона «Сомали», сообщает Telegram-канал Baza.

В Ростовской области разыскивают четырех военнослужащих из батальона «Сомали». Они бежали из своего расположения в ДНР, прихватив с собой автоматы.

Согласно ориентировкам полиции, оказавшимся в распоряжении Telegram-канала Baza, мужчинам от 28 до 40 лет. На территорию Ростовской области они попали еще 15 февраля.

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Как минимум двое из дезертиров являются уроженцами Донецка и ранее работали в местной полиции.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником.

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