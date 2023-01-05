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Полиция не подтвердила задержание «вагнеровцев» за пределами Ростовской области

Сегодня, 05:34
Фото: pxhere.com
В полиции Брянской области не смогли подтвердить задержание трех дезертиров из ЧВК «Вагнер» за пределами Ростовской области.

Перед Новым годом в Ростовской области стало известно о побеге нескольких «вагнеровцев», которые покинули учебный центр ЧВК, не дождавшись окончания военной подготовки. Уже во вторник, 3 января, в СМИ появились сообщения о задержании трех из шести беглецов.  

Трех дезертиров из ЧВК «Вагнер» задержали за пределами Ростовской области
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Однако уже в четверг, 5 января, портал 1Rnd запросил комментарий полиции Брянской области, чтобы получить подтверждение слухов или же опровержение. В ответ на это правоохранители сообщили, что не располагают информацией о задержании «вагнеровцев», поскольку им ее не предоставили.  

Напомним, ранее другой дезертир из ЧВК «Вагнер» объяснил свой побег тем, что заблудился. Он устроил перестрелку в Новошахтинске и ранил сотрудника полиции. 

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