Однако уже в четверг, 5 января, портал 1Rnd запросил комментарий полиции Брянской области, чтобы получить подтверждение слухов или же опровержение. В ответ на это правоохранители сообщили, что не располагают информацией о задержании «вагнеровцев», поскольку им ее не предоставили.