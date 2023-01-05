Перед Новым годом в Ростовской области стало известно о побеге нескольких «вагнеровцев», которые покинули учебный центр ЧВК, не дождавшись окончания военной подготовки. Уже во вторник, 3 января, в СМИ появились сообщения о задержании трех из шести беглецов.
Однако уже в четверг, 5 января, портал 1Rnd запросил комментарий полиции Брянской области, чтобы получить подтверждение слухов или же опровержение. В ответ на это правоохранители сообщили, что не располагают информацией о задержании «вагнеровцев», поскольку им ее не предоставили.
Напомним, ранее другой дезертир из ЧВК «Вагнер» объяснил свой побег тем, что заблудился. Он устроил перестрелку в Новошахтинске и ранил сотрудника полиции.