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Брянская область

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2024
Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
Ночью 26 ноября над Ростовской областью сбили две дюжины беспилотников. В Министерстве обороны России назвали это попыткой террористической атаки.
26 ноября, 06:23
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.
2 ноября, 05:06
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ
В Ростовской области в ночь на 25 октября перехватили малоразмерный шар, который запустили из Украины, сообщает Минобороны России.
25 октября, 04:51
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
21 октября, 05:32
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.
9 октября, 05:41
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
29 сентября, 06:06
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Ростовскую область и другие регионы юга России предложили накрыть «куполом безопасности», об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.
16 февраля, 09:39
Уроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодке
12 января, 08:58
2023
В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год
В Ростовской области и других регионах, близких к зоне СВО, на Новый год запретят продажу пиротехники, об этом сообщил портал ТАСС.
21 декабря 2023, 12:50
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
20 декабря 2023, 08:31
В Ростовской области осудили мужчину, который совращал девочек в соцсетях
6 октября 2023, 13:40

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