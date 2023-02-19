Еврокомиссия оценила ущерб инфраструктуре Украины за время СВО в 129 млрд евро

При этом совсем недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что причиненный ущерб составляет не менее 700 миллиардов долларов, а позже он заявил, что сумма выросла в два раза. Президент Зеленский также заявлял об ущербе в размере триллиона долларов.