Еврокомиссия оценила ущерб инфраструктуре Украины за время СВО в 129 млрд евро

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На днях Еврокомиссия подвела итоги года спецоперации на Украине и объявила, что прошедшие месяцы сумма ущерба, причиненного украинской инфраструктуре, составила 129 миллиардов евро. При этом 54 миллиарда долларов пришлось на объекты жилищного фонда — около 149,3 тысячи поврежденных жилых домов. Также в отчете указали ущерб более трем тысячам образовательных учреждений, составивший 8,6 миллиарда долларов. Еще 4,1 миллиарда долларов ущерба пришлись на учреждения спорта, культуры, здравоохранения и соцсферы.
При этом совсем недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что причиненный ущерб составляет не менее 700 миллиардов долларов, а позже он заявил, что сумма выросла в два раза. Президент Зеленский также заявлял об ущербе в размере триллиона долларов.
В издании напомнили, что после октябрьского теракта на Крымском мосту Россия продолжает наносить удары по военным объектам и значимой инфраструктуре Украины.
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