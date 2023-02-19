rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Еврокомиссия оценила ущерб инфраструктуре Украины за время СВО в 129 млрд евро

19 февраля 2023, 10:56
Фото: pxhere.com
В Еврокомиссии объявили сумму ущерба, причиненного Украине за год спецоперации, он составил 129 миллиардов евро, об этом сообщил портал «Новые известия».

На днях Еврокомиссия подвела итоги года спецоперации на Украине и объявила, что прошедшие месяцы сумма ущерба, причиненного украинской инфраструктуре, составила 129 миллиардов евро. При этом 54 миллиарда долларов пришлось на объекты жилищного фонда — около 149,3 тысячи поврежденных жилых домов. Также в отчете указали ущерб более трем тысячам образовательных учреждений, составивший 8,6 миллиарда долларов. Еще 4,1 миллиарда долларов ущерба пришлись на учреждения спорта, культуры, здравоохранения и соцсферы.

В Ростовской области выманивают деньги на ВСУ и не пускают на ночлег бойцов СВО
Узнать подробнее

При этом совсем недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что причиненный ущерб составляет не менее 700 миллиардов долларов, а позже он заявил, что сумма выросла в два раза. Президент Зеленский также заявлял об ущербе в размере триллиона долларов.

В издании напомнили, что после октябрьского теракта на Крымском мосту Россия продолжает наносить удары по военным объектам и значимой инфраструктуре Украины.

Ранее ВСУ применили химоружие у границы Ростовской области.

Читайте также:
Глава донского МВД Агарков заявил, что жители Ростовской области финансировали ВСУГолубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 годуХакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Украина
Подпишитесь
Диверсанта, подбросившего в КамАЗ полиции гранаты, ищут в Ростовской области
Сегодня, 10:41
В центре Ростова дорожников застали за укладкой асфальта поверх снега
Сегодня, 10:40
МЧС предупреждает жителей Ростовской области о штормовом ветре и ливне 19 февраля
Сегодня, 09:42
В Ростовской области из-за короткого замыкания проводки в пожаре погибла женщина
Сегодня, 08:34
Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском
Сегодня, 06:46
«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта
Сегодня, 05:36