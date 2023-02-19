rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Ростове синоптики прогнозируют мокрый снег и туман 19 февраля

19 февраля 2023, 05:54
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Мокрый снег и туман накроют Ростов в воскресенье, 19 февраля, об этом сообщили метеорологи.
Сюжет
Погода

Синоптики сообщили, что для ростовчан утро воскресенья будет сопровождаться туманной и пасмурной погодой с температурой воздуха около +2 градусов. Периодически разные районы города будет накрывать кратковременными дождями и мокрым снегом, однако сами осадки будут незначительны, а потому не перерастут в ливень или снегопад.

Снегопад, туман и гололед ожидаются в Ростовской области 19 февраля
Узнать подробнее

Максимальная температура воздуха в воскресенье достигнет отметки в +4 градуса, а порывы ветра будут достигать скорости 11 метров в секунду.

К ночи в городе начнет холодать, а потому на дорогах снова возникнет туман и гололедица, а потому водителям и пешеходам следует проявить осторожность.

Между тем, метеорологи сообщают, что новая рабочая неделя и Масленица встретит ростовчан двухдневными снегопадами, за время которых выпадет около 10 миллиметров осадков.

Ранее ростовчане пожаловались на некачественную уборку улиц, из-за которой стал непроходимым проспект Михаила Нагибина.

Читайте также:
«Когда прекратится это безобразие»: ростовчане пожаловались на уборку улиц от снегаСиноптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в РостовеСнег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля
#Надежда Пустяк#Происшествие#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Новочеркасске медколледж восстановил студенток в хиджабах
Сегодня, 07:16
Украинские войска применили химическое оружие недалеко от границы Ростовской области
Вчера, 17:25
Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском
Сегодня, 06:46
В Ростове после ночного ливня улицы города сковало гололедом
Сегодня, 06:18
«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта
Сегодня, 05:36
В Ростове начали инвентаризацию муниципального жилья в феврале 2023 года
Сегодня, 05:10