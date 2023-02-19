Синоптики сообщили, что для ростовчан утро воскресенья будет сопровождаться туманной и пасмурной погодой с температурой воздуха около +2 градусов. Периодически разные районы города будет накрывать кратковременными дождями и мокрым снегом, однако сами осадки будут незначительны, а потому не перерастут в ливень или снегопад.