Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Синоптики сообщили, что для ростовчан утро воскресенья будет сопровождаться туманной и пасмурной погодой с температурой воздуха около +2 градусов. Периодически разные районы города будет накрывать кратковременными дождями и мокрым снегом, однако сами осадки будут незначительны, а потому не перерастут в ливень или снегопад.
Максимальная температура воздуха в воскресенье достигнет отметки в +4 градуса, а порывы ветра будут достигать скорости 11 метров в секунду.
К ночи в городе начнет холодать, а потому на дорогах снова возникнет туман и гололедица, а потому водителям и пешеходам следует проявить осторожность.
Между тем, метеорологи сообщают, что новая рабочая неделя и Масленица встретит ростовчан двухдневными снегопадами, за время которых выпадет около 10 миллиметров осадков.
Ранее ростовчане пожаловались на некачественную уборку улиц, из-за которой стал непроходимым проспект Михаила Нагибина.