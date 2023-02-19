Ранее обезьянам в ростовском зоопарке купили телевизор. На нем животным включили документальный фильм о сородичах. Известно, что обезьяны проявили к фильму интерес, смотрели его, буквально не отрываясь. В будущем зоологи хотят показать животным мультфильмы и даже фильм «Чебурашка».