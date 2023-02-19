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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Волк из ростовского зоопарка продемонстрировал художественный вой

19 февраля 2023, 11:50
Фото: Социальные сети
Волк Буч из ростовского зоопарка порадовал горожан своим талантом художественного воя, об этом они сообщили в соцсетях.

Жители Ростова выложили в соцсети видео, снятое в ростовском зоопарке. На нем изображен местный обитатель — волк Буч. Виляя хвостом, он воем выводит красивую мелодию. В соцсетях это назвали «талантом художественного воя».

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Также в комментариях многие отметили красоту и силу волка.

Ранее обезьянам в ростовском зоопарке купили телевизор. На нем животным включили документальный фильм о сородичах. Известно, что обезьяны проявили к фильму интерес, смотрели его, буквально не отрываясь. В будущем зоологи хотят показать животным мультфильмы и даже фильм «Чебурашка».

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#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня
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