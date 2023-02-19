Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Жители Ростова выложили в соцсети видео, снятое в ростовском зоопарке. На нем изображен местный обитатель — волк Буч. Виляя хвостом, он воем выводит красивую мелодию. В соцсетях это назвали «талантом художественного воя».
Также в комментариях многие отметили красоту и силу волка.
Ранее обезьянам в ростовском зоопарке купили телевизор. На нем животным включили документальный фильм о сородичах. Известно, что обезьяны проявили к фильму интерес, смотрели его, буквально не отрываясь. В будущем зоологи хотят показать животным мультфильмы и даже фильм «Чебурашка».