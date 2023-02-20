Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Эксперты провели опрос среди ростовских работодателей и узнали, как они празднуют 23 февраля и 8 марта. Выяснилось, что 48% компаний не будут устраивать никаких корпоративов по случаю гендерных праздников. 23% опрошенных организаций собираются устроить торжества и для мужчин, и для женщин. Объединенный корпоратив запланирован в 8% компаний. Еще по 2% работодателей устроят праздники только для мужчин и только для женщин.
Премии по случаю праздника предусмотрены лишь в 14% компаний. Чаще всего на 23 февраля и 8 марта работодатели предпочитают дарить подарки сотрудникам. 42% организаций небольшими презентами порадуют мужчин, а 47% — женщин.
Ранее семьдесят фур с подарками для военных отправили из Ростова в зону СВО.