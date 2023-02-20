Эксперты провели опрос среди ростовских работодателей и узнали, как они празднуют 23 февраля и 8 марта. Выяснилось, что 48% компаний не будут устраивать никаких корпоративов по случаю гендерных праздников. 23% опрошенных организаций собираются устроить торжества и для мужчин, и для женщин. Объединенный корпоратив запланирован в 8% компаний. Еще по 2% работодателей устроят праздники только для мужчин и только для женщин.