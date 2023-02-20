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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:42

Почти половина ростовских компаний не планируют корпоративы на 23 февраля и 8 марта

20 февраля 2023, 10:39
Фото: rostov-gorod.ru
Почти половина ростовских компаний не делает корпоративы на 23 февраля и 8 марта
48% организаций в Ростове не планируют торжеств в честь 23 февраля и 8 марта, сообщили аналитики Superjob.

Эксперты провели опрос среди ростовских работодателей и узнали, как они празднуют 23 февраля и 8 марта. Выяснилось, что 48% компаний не будут устраивать никаких корпоративов по случаю гендерных праздников. 23% опрошенных организаций собираются устроить торжества и для мужчин, и для женщин. Объединенный корпоратив запланирован в 8% компаний. Еще по 2% работодателей устроят праздники только для мужчин и только для женщин.

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Премии по случаю праздника предусмотрены лишь в 14% компаний. Чаще всего на 23 февраля и 8 марта работодатели предпочитают дарить подарки сотрудникам. 42% организаций небольшими презентами порадуют мужчин, а 47% — женщин.

Ранее семьдесят фур с подарками для военных отправили из Ростова в зону СВО.

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