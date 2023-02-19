На февральских праздниках увеличится количество поездов из Ростова в направлении южных курортов. Так, с 22 февраля больше составов будут курсировать по маршрутам «Ростов — Роза Хутор», «Ростов — Имеретинский Курорт» и «Ростов — Кисловодск». Обратно поезда отправятся 26 февраля.