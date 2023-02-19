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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

На праздниках дополнительные поезда пустят из Ростова в Сочи и Кисловодск

19 февраля 2023, 13:02
Фото: 1MI
Количество поездов из Ростова в Сочи и Кисловодск увеличат в праздничные дни, сообщили в пресс-службе СКЖД.

На февральских праздниках увеличится количество поездов из Ростова в направлении южных курортов. Так, с 22 февраля больше составов будут курсировать по маршрутам «Ростов — Роза Хутор», «Ростов — Имеретинский Курорт» и «Ростов — Кисловодск». Обратно поезда отправятся 26 февраля.

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Также дополнительные рейсы появится на маршрутах из Ростова в Адлер. Они будут курсировать с 21 по 27 февраля.

Ранее сообщалось, что два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной.

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