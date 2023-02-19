Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
На февральских праздниках увеличится количество поездов из Ростова в направлении южных курортов. Так, с 22 февраля больше составов будут курсировать по маршрутам «Ростов — Роза Хутор», «Ростов — Имеретинский Курорт» и «Ростов — Кисловодск». Обратно поезда отправятся 26 февраля.
Также дополнительные рейсы появится на маршрутах из Ростова в Адлер. Они будут курсировать с 21 по 27 февраля.
Ранее сообщалось, что два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной.