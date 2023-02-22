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Updated Сегодня, 08:40

Мясомолочный павильон Нахичеванского рынка Ростова станет туристическим объектом

22 февраля 2023, 08:38
Фото: Яндекс.Карты
Мясомолочный павильон Нахичеванского рынка Ростова станет туристическим объектом
В Ростове на территории Нахичеванского базара мясомолочный павильон включат в туристические маршруты после завершения реставрации, об этом сообщил гендиректор рынка Роман Геворкян.

Напомним, на днях стало известно, что сроки завершения ремонта Нахичеванского рынка решили перенести на 2025 год. Причиной этого назвали рост цен на материалы и услуги, из-за чего пришлось растянуть во времени дорогостоящую реконструкцию.

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Теперь Роман Геворкян сообщил порталу «РБK Ростов», что мясомолочный павильон, являющийся ОКН, планируют включить в туристические маршруты и сделать местной достопримечательность. Хотя само здание будет выполнять те же функции, что и всегда, внутри проведут ребрендинг и увеличат срок работы павильона до 23.00 мск.

По завершению работ, здесь должны появиться точки с уличной едой, а также новое оборудование.

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