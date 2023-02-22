Теперь Роман Геворкян сообщил порталу «РБK Ростов», что мясомолочный павильон, являющийся ОКН, планируют включить в туристические маршруты и сделать местной достопримечательность. Хотя само здание будет выполнять те же функции, что и всегда, внутри проведут ребрендинг и увеличат срок работы павильона до 23.00 мск.