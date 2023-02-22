Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Напомним, на днях стало известно, что сроки завершения ремонта Нахичеванского рынка решили перенести на 2025 год. Причиной этого назвали рост цен на материалы и услуги, из-за чего пришлось растянуть во времени дорогостоящую реконструкцию.
Теперь Роман Геворкян сообщил порталу «РБK Ростов», что мясомолочный павильон, являющийся ОКН, планируют включить в туристические маршруты и сделать местной достопримечательность. Хотя само здание будет выполнять те же функции, что и всегда, внутри проведут ребрендинг и увеличат срок работы павильона до 23.00 мск.
По завершению работ, здесь должны появиться точки с уличной едой, а также новое оборудование.