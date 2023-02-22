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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Уголовное дело завели из-за гибели в пожаре двух маленьких детей в Ростовской области

22 февраля 2023, 07:14
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Уголовное дело завели из-за гибели двух маленьких детей в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за пожара, жертвами которого стали двое детей, сообщили в УСКР по региону.
Сюжет
Пожар

Трагедия произошла вечером 21 февраля в хуторе Ленина. Пятеро детей остались без присмотра в доме, где и начался пожар.

В результате погибли два малыша в возрасте 2 и 5 лет. Еще троих детей с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля
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Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули.

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