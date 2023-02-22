Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Трагедия произошла вечером 21 февраля в хуторе Ленина. Пятеро детей остались без присмотра в доме, где и начался пожар.
В результате погибли два малыша в возрасте 2 и 5 лет. Еще троих детей с отравлением продуктами горения доставили в больницу.
Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули.