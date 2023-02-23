Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Мужчина спускался по обледеневшей лестнице, не удержал равновесие и упал. Теперь он лежит дома со сломанной ногой.
«За 7 лет пару раз песочек только видели. Сломанная нога — прямой результат неочищенных тротуаров», — заявил автор.
Пользователи в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления. Другие предложили мужчине купить соль и самому посыпать дорожки.
Также ростовчане рассказали, что проблемы есть и на других улицах.
Ранее в Ростовской области сотрудникам МЧС удалось спасти оленёнка, застрявшего на льду