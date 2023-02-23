rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Ростовчанин сломал ногу на скользком тротуаре на Штахановского

23 февраля 2023, 05:09
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону упал на скользком тротуаре и сломал ногу, сообщил он в соцсетях.
Сюжет
Погода

Мужчина спускался по обледеневшей лестнице, не удержал равновесие и упал. Теперь он лежит дома со сломанной ногой.

«За 7 лет пару раз песочек только видели. Сломанная нога — прямой результат неочищенных тротуаров», — заявил автор.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления. Другие предложили мужчине купить соль и самому посыпать дорожки. 

Также ростовчане рассказали, что проблемы есть и на других улицах. 

Ранее в Ростовской области сотрудникам МЧС удалось спасти оленёнка, застрявшего на льду

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
Подпишитесь
Ростовчан призвали не верить радио, напугали «ледником Судного дня» и оргиями в баре
Вчера, 17:01
«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
Вчера, 18:11
Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупции
Вчера, 16:25
Еще три семьи из дома на Кривошлыковском, 4 в Ростов получили деньги за свои квартиры
Вчера, 15:36
Улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове
Вчера, 15:09
«Недобросовестные подрядчики»: крупные госзакупки отдела МВД Аксайского района
Вчера, 17:20