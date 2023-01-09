В понедельник, 9 января, портал Ustdоn сообщил, что местным спасателям из Усть-Донецкого подразделения МЧС удалось вытащить на берег оленёнка, который вышел на неокрепший лед канала.
В ведомстве рассказали, что животное поскользнулось, после чего уже не могло встать на скользкой поверхности. Тогда спасатели использовали веревку, чтобы вытянуть олененка на берег и отпустить его обратно в лес.
Ранее в водах Таганрогского залива прохожие заметили полуобнаженного мужчину, который стоял в ледяной воде и не мог выбраться на берег. Ему потребовалась помощь врачей.