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Стоявшего в Таганрогском заливе в мороз мужчину спасли очевидцы днем 9 января

Сегодня, 14:15
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Стоявшего в Таганрогском заливе в мороз мужчину спасли очевидцы днем 9 января
В Ростовской области удалось спасти мужчину, который зашел в Таганрогский залив и неподвижно стоял, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители во время прогулки по берегу заметили мужчину, на котором практически не было одежды. Он стоял в ледяной воде и не двигался.

Горожане помогли ему выйти, дали одежду и усадили на землю. Мужчина в это время стонал и дрожал, пока ожидали скорую.

Причина, по которой человек находился в воде, остается загадкой. Но автор предположил, что он мог быть под действием наркотиков.

Стоявшего в Таганрогском заливе в мороз мужчину спасли очевидцы днем 9 января
Видео: vk.com/etorostovnadonu
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«Жить будет, но конечности до колен может потерять», — заявили пользователи в комментариях.

«Естественный отбор», — написали местные жители.

«Собственноручно обречь себя на мучения», — отметили подписчики. 

Добавим, что в городе начались заморозки и температура опустилась ниже нуля градусов.

Ранее в Ростове из пожара в доходном доме Гоца спасли двух женщин 5 января.

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