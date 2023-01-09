Местные жители во время прогулки по берегу заметили мужчину, на котором практически не было одежды. Он стоял в ледяной воде и не двигался.
Горожане помогли ему выйти, дали одежду и усадили на землю. Мужчина в это время стонал и дрожал, пока ожидали скорую.
Причина, по которой человек находился в воде, остается загадкой. Но автор предположил, что он мог быть под действием наркотиков.
«Жить будет, но конечности до колен может потерять», — заявили пользователи в комментариях.
«Естественный отбор», — написали местные жители.
«Собственноручно обречь себя на мучения», — отметили подписчики.
Добавим, что в городе начались заморозки и температура опустилась ниже нуля градусов.
Ранее в Ростове из пожара в доходном доме Гоца спасли двух женщин 5 января.