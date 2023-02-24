Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В пятницу, 24 февраля, портал 161.py рассказал, что по данным их источника полицейских из отдела №3 по Кировскому району Ростова подозревают в укрывательстве преступлений. По данным информатора, речь идет о 12 уголовных делах, которым не дали «ход», якобы решив не передавать их следователям. Отдел собственной безопасности МВД выяснил, что результаты проверок, которые проводили с весны до ноября 2022 года просто не передали в следственное подразделение.
Теперь в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о халатности, однако если вина фигурантов будет доказана вместе с выявленным фактом получения взятки за сокрытие преступлений — дело собираются переквалифицировать.
Официальной информации об инциденте от ГУ МВД по Ростовской области пока не поступило, данные уточняются.
Ранее полицейских Аксайского района заподозрили в даче взятки.