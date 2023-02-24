В пятницу, 24 февраля, портал 161.py рассказал, что по данным их источника полицейских из отдела №3 по Кировскому району Ростова подозревают в укрывательстве преступлений. По данным информатора, речь идет о 12 уголовных делах, которым не дали «ход», якобы решив не передавать их следователям. Отдел собственной безопасности МВД выяснил, что результаты проверок, которые проводили с весны до ноября 2022 года просто не передали в следственное подразделение.