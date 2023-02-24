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Published Сегодня, 18:11

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Updated Сегодня, 18:13

Жители и гости Дрездена вышли на акцию протеста против военной поддержки Украины

24 февраля 2023, 18:11
Фото: Kalispera Dell / CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/
Жители Германии устроили в Дрездене демонстрацию, направленную на прекращение поставок оружия и раздувания конфликта на Украине, об этом сообщил портал «Новые известия».

В пятницу, 24 февраля, в Дрездене прошла политическая акция в рамках «Первой большой прогулки за мир», организованной правым движением Pegida. В ходе демонстрации жители Германии несли русские и немецкие флаги, а также скандировали лозунги в защиту мира и налаживания международных отношений. Демонстранты утверждали, что выступают против военной эйфории в СМИ и раздувания конфликта в зоне СВО с помощью регулярных поставок оружия.

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Бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе также подписал этот документ, в котором указывалось предложение дать России высказать свою позицию о происходящем и разрешить все недопонимания между коллективным Западом и Россией с помощью дипломатии.

В издании напомнили, что весной прошлого года немцы направляли аналогичную петицию канцлеру Олафу Шольцу, чтобы не допустить поставок тяжелого вооружения на Украину.

Ранее RostovGazeta представила подборку главных событий, произошедших за год с начала СВО на Украине.

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