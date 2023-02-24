В пятницу, 24 февраля, в Дрездене прошла политическая акция в рамках «Первой большой прогулки за мир», организованной правым движением Pegida. В ходе демонстрации жители Германии несли русские и немецкие флаги, а также скандировали лозунги в защиту мира и налаживания международных отношений. Демонстранты утверждали, что выступают против военной эйфории в СМИ и раздувания конфликта в зоне СВО с помощью регулярных поставок оружия.