Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
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Updated Сегодня, 18:13
В пятницу, 24 февраля, в Дрездене прошла политическая акция в рамках «Первой большой прогулки за мир», организованной правым движением Pegida. В ходе демонстрации жители Германии несли русские и немецкие флаги, а также скандировали лозунги в защиту мира и налаживания международных отношений. Демонстранты утверждали, что выступают против военной эйфории в СМИ и раздувания конфликта в зоне СВО с помощью регулярных поставок оружия.
Бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе также подписал этот документ, в котором указывалось предложение дать России высказать свою позицию о происходящем и разрешить все недопонимания между коллективным Западом и Россией с помощью дипломатии.
В издании напомнили, что весной прошлого года немцы направляли аналогичную петицию канцлеру Олафу Шольцу, чтобы не допустить поставок тяжелого вооружения на Украину.
Ранее RostovGazeta представила подборку главных событий, произошедших за год с начала СВО на Украине.