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Германия

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Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области
Пару дней назад из-за вторжения арктического воздуха в Ростовской области резко похолодало и усилился ветер. Сколько продлится непогода, вызванная циклоном, узнала RostovGazeta.
13 декабря, 08:37
США готовы возобновить поставки оружия Украине
Представитель Пентагона заявил, что после подписания законопроекта о военной помощи Украине поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшее время, сообщают «Новые Известия».
21 апреля, 18:23
Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области
Анжелика Стаценко, проживающая в ФРГ, смогла доказать свое право на наследство, оставленное отцом в Новошахтинске, сообщается на сайте Конституционного суда РФ.
14 апреля, 10:59
Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону
1 марта, 06:16
ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты
22 февраля, 16:17
Эксперт Манукян рассказал о судьбе уехавших ростовских оппозиционеров
25 января, 17:24
2023
В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы
В Ростове-на-Дону уничтожили крупную партию сыра и мяса, которую изъяли на одном из рынков, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
18 декабря 2023, 08:13
Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Власти Германии не планируют передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет ТАСС.
5 октября 2023, 06:32
Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова
Дмитрий Медведев пригрозил ударами по немецким заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова, об этом он написал в своем Telegram-канале.
1 октября 2023, 10:08
Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Поставки США Украине дальнобойного вооружения может склонить Германию к передаче для ВСУ крылатых ракет Taurus, пишет «Газета.ру».
23 сентября 2023, 17:40
Жители и гости Дрездена вышли на акцию протеста против военной поддержки Украины
Жители Германии устроили в Дрездене демонстрацию, направленную на прекращение поставок оружия и раздувания конфликта на Украине, об этом сообщил портал «Новые известия».
24 февраля 2023, 18:11

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