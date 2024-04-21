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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

США готовы возобновить поставки оружия Украине

США готовы возобновить поставки оружия Украине

21 апреля 2024, 18:23
Фото: Изображение Midjourney
США готовы возобновить поставки оружия Украине
Представитель Пентагона заявил, что после подписания законопроекта о военной помощи Украине поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшее время, сообщают «Новые Известия».

По словам генерала Патрика Райдена, как только пакет помощи вступит в силу, оружие со складов Пентагона в Германии будут быстро доставлены по железной дороге к украинской границе. При этом в документе предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS, дальность полета которых может достигать 300 километров.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев украинские военные жаловались на острую нехватку боеприпасов.

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20 апреля Конгресс США одобрил помощь Украине на 60,8 миллиарда долларов. Решение по этому вопросу принималось на протяжении девяти месяцев.

Ранее стало известно, что боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой.

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#Наталья Романова#США#Оружие#Украина#Германия#Боеприпасы#Поставки#Военная помощь
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