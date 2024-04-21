США готовы возобновить поставки оружия Украине

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
По словам генерала Патрика Райдена, как только пакет помощи вступит в силу, оружие со складов Пентагона в Германии будут быстро доставлены по железной дороге к украинской границе. При этом в документе предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS, дальность полета которых может достигать 300 километров.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев украинские военные жаловались на острую нехватку боеприпасов.
20 апреля Конгресс США одобрил помощь Украине на 60,8 миллиарда долларов. Решение по этому вопросу принималось на протяжении девяти месяцев.
Ранее стало известно, что боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой.