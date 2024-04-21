США готовы возобновить поставки оружия Украине

По словам генерала Патрика Райдена, как только пакет помощи вступит в силу, оружие со складов Пентагона в Германии будут быстро доставлены по железной дороге к украинской границе. При этом в документе предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS, дальность полета которых может достигать 300 километров.