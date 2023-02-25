Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Вечером 25 февраля пожар охватил Доходный дом Парамонова 1903 года постройки. Здание находится в центре города, на улице Социалистической, 128. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Он распространяется от межэтажного перекрытия между первым и вторым этажом.
В ликвидации пожара участвуют 50 пожарных и 13 единиц техники. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
МЧС России по региону держит на контроле ситуацию с тушение пожара.
Доходный дом Парамонова давно заброшен, однако аварийным не признан, так как в январе получил статус выявленного объекта культурного наследия. В начале декабря прошлого года в здании уже случался пожар. Тогда из-за его тушения перекрыли часть Социалистической улицы, а расследованием причин возгорания занималась прокуратура.