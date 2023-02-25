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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Ростове снова горит Доходный дом братьев Парамоновых 1903 года постройки

25 февраля 2023, 14:57
Фото: Социальные сети
Пожар охватил заброшенное здание старинного дома братьев Парамоновых на Социалистической улице, сообщили в МЧС России по региону.
Сюжет
Пожар

Вечером 25 февраля пожар охватил Доходный дом Парамонова 1903 года постройки. Здание находится в центре города, на улице Социалистической, 128. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Он распространяется от межэтажного перекрытия между первым и вторым этажом.

В ликвидации пожара участвуют 50 пожарных и 13 единиц техники. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

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МЧС России по региону держит на контроле ситуацию с тушение пожара.

Доходный дом Парамонова давно заброшен, однако аварийным не признан, так как в январе получил статус выявленного объекта культурного наследия. В начале декабря прошлого года в здании уже случался пожар. Тогда из-за его тушения перекрыли часть Социалистической улицы, а расследованием причин возгорания занималась прокуратура.

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