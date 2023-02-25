Доходный дом Парамонова давно заброшен, однако аварийным не признан, так как в январе получил статус выявленного объекта культурного наследия. В начале декабря прошлого года в здании уже случался пожар. Тогда из-за его тушения перекрыли часть Социалистической улицы, а расследованием причин возгорания занималась прокуратура.