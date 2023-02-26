Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Конец недели в Ростове будет теплым и дождливым. Обильные осадки ожидаются сразу в нескольких районах Ростовской области. Не обойдут они стороной и Ростов. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье днем зафиксируется на отметке в +16 градусов, а ночью — +6.
Такая погода сохранится в Ростове и в начале следующей недели. В понедельник, 27 февраля, также вероятны осадки. Небо будет пасмурным. Столбики термометров поднимутся днем до +17 градусов, а ночью — +8.
Ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды в марте в Ростове-на-Дону.