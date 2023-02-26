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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В воскресенье, 26 февраля, мощный ливень обрушится на Ростов

26 февраля 2023, 05:24
Фото: 1MI
Последний день недели принесет ростовчанам усиление ветра и дождь, рассказали синоптики.
Сюжет
Погода

Конец недели в Ростове будет теплым и дождливым. Обильные осадки ожидаются сразу в нескольких районах Ростовской области. Не обойдут они стороной и Ростов. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье днем зафиксируется на отметке в +16 градусов, а ночью — +6.

В Ростове в воскресенье обещают дожди и +4 градуса
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Такая погода сохранится в Ростове и в начале следующей недели. В понедельник, 27 февраля, также вероятны осадки. Небо будет пасмурным. Столбики термометров поднимутся днем до +17 градусов, а ночью — +8.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды в марте в Ростове-на-Дону.

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