Конец недели в Ростове будет теплым и дождливым. Обильные осадки ожидаются сразу в нескольких районах Ростовской области. Не обойдут они стороной и Ростов. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье днем зафиксируется на отметке в +16 градусов, а ночью — +6.