Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В ночь с субботы на воскресенье в городе +1 градус и небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный шесть метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
Днем 19 февраля в Ростове мокрый снег сменится дождем, вероятность осадков 65%. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ветер сохранит направление, но стихнет до четырех метров в секунду.
Такая же дождливая погода с плюсовой температурой продержится до средины следующей недели.
Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье в Ростовской области ожидаются снегопады, туман и гололед