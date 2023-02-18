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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Ростове в воскресенье обещают дожди и +4 градуса

18 февраля 2023, 17:57
Фото: 1MI
В воскресенье 19 февраля в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и температура воздуха +4 градуса, сообщили синоптики.
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Погода

В ночь с субботы на воскресенье в городе +1 градус и небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный шесть метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

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Днем 19 февраля в Ростове мокрый снег сменится дождем, вероятность осадков 65%. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ветер сохранит направление, но стихнет до четырех метров в секунду.

Такая же дождливая погода с плюсовой температурой продержится до средины следующей недели.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье в Ростовской области ожидаются снегопады, туман и гололед

 

 

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