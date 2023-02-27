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«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году

27 февраля 2023, 09:26
Фото: donland.ru
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Компания «Дон-Металл» приостановила строительство в Ростовского области предприятия по выпуску арматуры, сообщили в Минпроме региона.

Реализация проекта началась в Каменске-Шахтинском и должна была завершиться в 2023 году. Однако в министерстве рассказали РБК, что у компании не осталось денег для продолжения работ.

Строительство началось еще в 2013 году и изначально проект оценивали в сумму 2,1 миллиарда рублей. Но сроки несколько раз переносили, а работы подорожали до 3,3 миллиарда.

В Ростова-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
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Мощностью производства должна была составить 160 тысяч тонн в год. Это позволило бы обеспечить потребность ЮВО и заняться экспортом. 

Официальной информации об остановке строительства не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб. 

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