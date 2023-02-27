Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Реализация проекта началась в Каменске-Шахтинском и должна была завершиться в 2023 году. Однако в министерстве рассказали РБК, что у компании не осталось денег для продолжения работ.
Строительство началось еще в 2013 году и изначально проект оценивали в сумму 2,1 миллиарда рублей. Но сроки несколько раз переносили, а работы подорожали до 3,3 миллиарда.
Мощностью производства должна была составить 160 тысяч тонн в год. Это позволило бы обеспечить потребность ЮВО и заняться экспортом.
Официальной информации об остановке строительства не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб.