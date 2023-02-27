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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Второй раз за сутки полиция разогнала сходку «ЧВК Редан» у ТЦ Ростова

27 февраля 2023, 15:34
Фото: Don Mash
В Ростове полиция устроила вторую облаву на подростков, состоящих в «ЧВК Редан», об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, накануне в городских сообществах стали появляться фото- и видео детей, собравшихся у торгового центра «Горизонт». Подростки оказались представителями противоборствующих субкультур, которые собрались ради потасовки, однако детей быстро разогнали сотрудники полиции.

Однако уже на следующий день, 27 февраля, Telegram-канал Don_Mash сообщил, что подростки вновь собрались на сходку — в этот раз у торгового центра «Рио», который находится на проспекте Михаила Нагибина в квартале от площади Ленина.

Авторы канала сообщили, что ростовские анимешники из «ЧВК Редан» собирались устроить потасовку с так называемыми «оффники»[прим. редакции — субкультура футбольных фанатов, которые устраивают беспорядки и драки].

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Драка должна была произойти на ближайшие стройке, однако патрулирующие округу сотрудники полиции вовремя среагировали, и детей отправили по домам.

Мотивы и цели агрессивного поведения подростков в последние дни остаются неизвестными.

«Этим подросткам реально заняться нечем.<…> Вместо того, чтобы учиться, строить планы на будущее, деньги в конце концов зарабатывать на шабашках, они, возомнив себя так называемыми народными мстителями, „решают“ проблемы российского общества», — возмутились ростовчане.

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