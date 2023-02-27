Сразу три российских региона сегодня попали под обстрел ВСУ, сообщает ИА «Новороссия». Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в социальных сетях, что пострадало село Старый Хутор. Пострадавших из-за обстрела не оказалось, но во многих домах населенного пункта теперь выбиты стекла и уничтожена линии электропередачи. Последствия происшествия сейчас устраняются.