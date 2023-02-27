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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

«Выбиты стекла, нет света»: ВСУ обстреляли сразу три приграничных региона России

27 февраля 2023, 12:59
Фото: ТГ канал «Настоящий Гладков»
«Выбиты стекла, нет света»: ВСУ обстреляли сразу три приграничных региона России

Украинские войска обстреляли сразу три приграничных региона России

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Брянской, Курской и Белгородской областей. В некоторых приграничных селах в домах выбиты стекла и отключено электричество.

Сразу три российских региона сегодня попали под обстрел ВСУ, сообщает ИА «Новороссия». Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в социальных сетях, что пострадало село Старый Хутор. Пострадавших из-за обстрела не оказалось, но во многих домах населенного пункта теперь выбиты стекла и уничтожена линии электропередачи. Последствия происшествия сейчас устраняются.

Фото: ТГ канал «Настоящий Гладков»

Глава Курской области Роман Старовойт отчитался, что украинские военные провели обстрел Кореневского и Суджанского районов. К счастью, тут тоже никто не пострадал из местных жителей. Но в нескольких населенных пунктах были вынуждены выключить электричество.

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Фото: ТГ канал "Роман Старовойт"

Также в Брянской области под обстрелом оказалось село Зерново Суземского района, о чем сообщил местный губернатор Александр Богомаз. Из-за украинского снаряда один дом загорелся. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Ранее RostovGazeta писала, что попавшему под обстрел в Макеевке бойцу в Ростове отказали в справке о ранении.

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