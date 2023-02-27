Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сразу три российских региона сегодня попали под обстрел ВСУ, сообщает ИА «Новороссия». Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в социальных сетях, что пострадало село Старый Хутор. Пострадавших из-за обстрела не оказалось, но во многих домах населенного пункта теперь выбиты стекла и уничтожена линии электропередачи. Последствия происшествия сейчас устраняются.
Глава Курской области Роман Старовойт отчитался, что украинские военные провели обстрел Кореневского и Суджанского районов. К счастью, тут тоже никто не пострадал из местных жителей. Но в нескольких населенных пунктах были вынуждены выключить электричество.
Также в Брянской области под обстрелом оказалось село Зерново Суземского района, о чем сообщил местный губернатор Александр Богомаз. Из-за украинского снаряда один дом загорелся. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.
Ранее RostovGazeta писала, что попавшему под обстрел в Макеевке бойцу в Ростове отказали в справке о ранении.