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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

Рогозин заявил о пробке из тысяч грузовиков от Таганрога до Мариуполя

5 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI
В пропускном пункте Весело-Вознесенка на границе Ростовской области скопилось несколько тысяч автомобилей от легковых до большегрузов, сообщил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Телеграм-канале.

«Это очередь от Таганрога до Мариуполя», — прокомментировал пробку в десятки километров Рогозин.

Кроме того, такая же картина, по словам Рогозина, наблюдается и на других пропускных пунктах, на которых проверяют только паспорта въезжающих и выезжающих граждан.

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По словам Рогозина, ситуация приводит не только к испорченному настроению людей, но и к сбоям в снабжении российских войск, «прямым и немалым материальным потерям».

Ранее стало известно, что пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю.

 

 

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