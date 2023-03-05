Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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«Это очередь от Таганрога до Мариуполя», — прокомментировал пробку в десятки километров Рогозин.
Кроме того, такая же картина, по словам Рогозина, наблюдается и на других пропускных пунктах, на которых проверяют только паспорта въезжающих и выезжающих граждан.
По словам Рогозина, ситуация приводит не только к испорченному настроению людей, но и к сбоям в снабжении российских войск, «прямым и немалым материальным потерям».
Ранее стало известно, что пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю.