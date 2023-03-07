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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО

7 марта 2023, 14:51
Фото: ТГ канал katyusha_russian
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан и жителей ДНР сдать кровь для помощи бойцам СВО, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Во вторник, 7 марта, участницы движения «Катюша» сообщили о том, что в пунктах сбора крови в преддверии праздника 8 Марта девушки пожертвовали свою кровь ради спасения жизней участников спецоперации на Украине.

Члены движения обратились к жительницам Ростовской области и Донецкой Народной Республики с призывом сдать кровь для бойцов СВО.

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Забор крови производится в двух городах: в Ростове-на-Дону — на улице Мыльникова, 7/7, а также в Донецке (ДНР) — на улице Розы Люксембург, 61 в Республиканском центре крови.

«Донорская кровь может спасти жизни тех, кто пролил за нас свою», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Голубев пообещал подумать о введении звания «Почетный донор Дона».

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