В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Во вторник, 7 марта, участницы движения «Катюша» сообщили о том, что в пунктах сбора крови в преддверии праздника 8 Марта девушки пожертвовали свою кровь ради спасения жизней участников спецоперации на Украине.
Члены движения обратились к жительницам Ростовской области и Донецкой Народной Республики с призывом сдать кровь для бойцов СВО.
Забор крови производится в двух городах: в Ростове-на-Дону — на улице Мыльникова, 7/7, а также в Донецке (ДНР) — на улице Розы Люксембург, 61 в Республиканском центре крови.
«Донорская кровь может спасти жизни тех, кто пролил за нас свою», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Голубев пообещал подумать о введении звания «Почетный донор Дона».