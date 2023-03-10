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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В центре Ростова-на-Дону нашли труп мужчины 10 марта

10 марта 2023, 10:49
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
В центре Ростова-на-Дону на улице скончался мужчина утром 10 марта
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой обнаружили тело мужчины, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Тело мужчины заметили утром в пятницу, 10 марта. Оно лежало на пешеходной зоне рядом с припаркованными машинами.

«Скончался внезапно — сердечный приступ или другие проблемы со здоровьем», — написал автор.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

До этого стало известно, что в Ростове с общего балкона многоэтажки выпал 29-летний мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Еще ранее в донском регионе без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения. Его розыски продолжались несколько дней.

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