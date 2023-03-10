Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Тело мужчины заметили утром в пятницу, 10 марта. Оно лежало на пешеходной зоне рядом с припаркованными машинами.
«Скончался внезапно — сердечный приступ или другие проблемы со здоровьем», — написал автор.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
До этого стало известно, что в Ростове с общего балкона многоэтажки выпал 29-летний мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Еще ранее в донском регионе без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения. Его розыски продолжались несколько дней.