В Ростове подготовят проект планировки и межевания земли ЗЖМ под строительство дороги

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В понедельник, 6 марта, администрация Ростова выпустила постановление о подготовке к строительству дороги на западной окраине города. Новая дорога должна связать улицы Совхозную и 1-ую Ковровую, а также обеспечить движение транспорта в строящемся районе.
Согласно данным постановления, площадь линейного объекта составит более 12,6 гектара земли, до конца марта городской Департамент автодорог должен получить задание на подготовку проекта планировки и межевания территории. Проект должен быть готов в течение года с дня публикации постановления.
Ранее в Ростовской области на содержание дорог выделили более трех миллиардов рублей.