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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

В Ростове подготовят проект строительства дороги на западной окраине города

11 марта 2023, 18:25
Фото: pxhere.com
В Ростове подготовят проект планировки и межевания земли ЗЖМ под строительство дороги
В Ростове улицы Совхозную и 1-ую Ковровую на ЗЖМ соединят новой дорогой, сведения об этом появились на портале городской администрации.

В понедельник, 6 марта, администрация Ростова выпустила постановление о подготовке к строительству дороги на западной окраине города. Новая дорога должна связать улицы Совхозную и 1-ую Ковровую, а также обеспечить движение транспорта в строящемся районе.

Фото: портал администрации Ростова

Согласно данным постановления, площадь линейного объекта составит более 12,6 гектара земли, до конца марта городской Департамент автодорог должен получить задание на подготовку проекта планировки и межевания территории. Проект должен быть готов в течение года с дня публикации постановления.

Ранее в Ростовской области на содержание дорог выделили более трех миллиардов рублей.

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