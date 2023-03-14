Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Напомним, что по информации Управления Россельхзнадзора, в отношении мясоперерабатывающего предприятия «ТЕМП» были проведены внеплановые проверки. В ходе инспекции обнаружены нарушения ветеринарных требований.
СМИ сообщали, что на колбасах завода и прежде выявляли антибиотики, субпродукты и следы ДНК животных, которые не были указаны в составе. Кроме того, использовалось сырье, происхождение которого не удалось установить.
По словам экспертов, использование антибиотиков недопустимо при производстве продуктов питания.
«Если это подтвердят результаты лабораторного исследования, то на лицо будет факт грубейшего нарушения. В этом случае могут последовать достаточно серьезные меры для производителя», — отмечает Александр Нечушкин.
Однако спикер не видит объективных причин, для чего мясоперерабатывающему предприятию могло понадобиться использовать антибиотики при производстве колбасы.
Что касается наличия ДНК других животных, не указанных в составе, это, по словам собеседника, могло произойти и случайно. Совсем не факт, что в колбасу угодила мышь. Скорее всего, это могло произойти при смене видов сырья, когда производитель менял свинину, говядину или другие приемлемые для питания виды мяса. Однако и в этом случае возможные изменения должны обязательно указываться в составе.
«Это тоже считается нарушением, но иного порядка. По крайней мере здесь могут быть какие-то основания. Возможно произошла некая путаница, которую объяснят на предприятии», — резюмирует собеседник.
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