Что касается наличия ДНК других животных, не указанных в составе, это, по словам собеседника, могло произойти и случайно. Совсем не факт, что в колбасу угодила мышь. Скорее всего, это могло произойти при смене видов сырья, когда производитель менял свинину, говядину или другие приемлемые для питания виды мяса. Однако и в этом случае возможные изменения должны обязательно указываться в составе.