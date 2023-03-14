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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Эксперт высказался о составе колбасы в Ростове с антибиотиками и ДНК животных

14 марта 2023, 12:43
Фото: Joonas Suominen/cc by sa/wikimedia.org
Эксперт высказался о составе колбасы в Ростове с антибиотиками и ДНК животных
Обнаруженные в составе мясной продукции антибиотики и следы ДНК животных, не указанных в составе — это две разные проблемы, сообщил RostovGazeta директор пищевого вуза Александр Нечушкин.

Напомним, что по информации Управления Россельхзнадзора, в отношении мясоперерабатывающего предприятия «ТЕМП» были проведены внеплановые проверки. В ходе инспекции обнаружены нарушения ветеринарных требований.

СМИ сообщали, что на колбасах завода и прежде выявляли антибиотики, субпродукты и следы ДНК животных, которые не были указаны в составе. Кроме того, использовалось сырье, происхождение которого не удалось установить.

По словам экспертов, использование антибиотиков недопустимо при производстве продуктов питания.

По словам экспертов, использование антибиотиков недопустимо при производстве продуктов питания.
Фото: cdc/unsplash.com

«Если это подтвердят результаты лабораторного исследования, то на лицо будет факт грубейшего нарушения. В этом случае могут последовать достаточно серьезные меры для производителя», — отмечает Александр Нечушкин.

Однако спикер не видит объективных причин, для чего мясоперерабатывающему предприятию могло  понадобиться использовать антибиотики при производстве колбасы.

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Что касается наличия ДНК других животных, не указанных в составе, это, по словам собеседника, могло произойти и случайно. Совсем не факт, что в колбасу угодила мышь. Скорее всего, это могло произойти при смене видов сырья, когда производитель менял свинину, говядину или другие приемлемые для питания виды мяса. Однако и в этом случае возможные изменения должны обязательно указываться в составе.

«Это тоже считается нарушением, но иного порядка. По крайней мере здесь могут быть какие-то основания. Возможно произошла некая путаница, которую объяснят на предприятии», — резюмирует собеседник.

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