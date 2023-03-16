Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Напомним, что в четверг, 16 марта, на Сиверса, 20 начался пожар. По этому адресу расположено здание Погрануправления ФСБ.
Ростовчане говорят, что перед пожаром слышали громкий звук. После этого появились черные клубы густого дыма.
Telegram-канал Baza пишет, что огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров. В этой зоне ограничили движение.
«Движение по Сиверса от Депутатского до Красноармейской ограничено в обоих направлениях. Водителям следует двигаться по альтернативному маршруту», — сообщили в УГИБДД.