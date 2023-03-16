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Published Сегодня, 10:47

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Updated Сегодня, 12:32

Движение перекрыли на Сиверса в районе пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 10:47
Фото: 1MI
Движение перекрыли в районе возгорания здания Погрануправления ФСБ в Ростове
В Ростове-на-Дону ограничили движение по проспекту Сиверса, где начался крупный пожар, сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Пожар

Напомним, что в четверг, 16 марта, на Сиверса, 20 начался пожар. По этому адресу расположено здание Погрануправления ФСБ.

Ростовчане говорят, что перед пожаром слышали громкий звук. После этого появились черные клубы густого дыма. 

Фото: Яндекс.Карты
Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров
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Telegram-канал Baza пишет, что огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров. В этой зоне ограничили движение.

«Движение по Сиверса от Депутатского до Красноармейской ограничено в обоих направлениях. Водителям следует двигаться по альтернативному маршруту», — сообщили в УГИБДД.

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