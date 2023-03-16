Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Напомним, что из-за короткого замыкания в хозяйственных помещениях Погрануправления произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами. Начался пожар, площадь которого достигла 800 квадратных метров.
В данный момент продолжается ликвидация огня. Корреспондент RostovGazeta рассказал, что всю территорию оцепили, а в этом районе появилось большое количество полицейских в бронежилетах. Есть также кинологи с собаками.
Проехать или пройти в зону рядом с горящим зданием невозможно. Из-за этого водителям приходится искать объездные пути.
В целом по всему району чувствуется сильный запах гари. Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв, а сотрудники одного из магазинов заявили о дрожащих из-за этого стенах.
Всего к ликвидации огня привлекли более 60 человек.