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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Ростовчане рассказали, что творится в районе взрыва здания Погрануправления ФСБ

16 марта 2023, 12:05
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане рассказали, что творится в районе взрыва здания Погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону полностью оцеплена территория в районе, где произошел взрыв в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что из-за короткого замыкания в хозяйственных помещениях Погрануправления произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами. Начался пожар, площадь которого достигла 800 квадратных метров.

В данный момент продолжается ликвидация огня. Корреспондент RostovGazeta рассказал, что всю территорию оцепили, а в этом районе появилось большое количество полицейских в бронежилетах. Есть также кинологи с собаками. 

Проехать или пройти в зону рядом с горящим зданием невозможно. Из-за этого водителям приходится искать объездные пути.

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Видео: rostovgazeta.ru

В целом по всему району чувствуется сильный запах гари. Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв, а сотрудники одного из магазинов заявили о дрожащих из-за этого стенах. 

Всего к ликвидации огня привлекли более 60 человек. 

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