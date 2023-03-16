Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В четверг, 16 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с пожаром в здании погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20.
Глава региона подтвердил, что причиной пожара стало происшествие с электропроводкой, которое спровоцировало взрыв емкостей с легковоспламеняющимися материалами.
Василий Голубев уточнил, что в работах по ликвидации огня задействованы 14 единиц спецтехники и 63 сотрудника МЧС, которые заняты тушением огня.
Глава региона призвал население сохранять спокойствие, несмотря на крупную площадь возгорания специалисты утверждают, что огонь не может перекинуться на соседние здания и многоквартирные дома.
«Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия», — сказано в сообщении губернатора.