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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 12:30

Губернатор Голубев: пожар в Ростове не несет угрозы соседним домам

16 марта 2023, 11:33
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев: пожар в Ростове не несет угрозы соседним домам
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что крупный пожар на Сиверса не опасен для соседних зданий, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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Пожар

В четверг, 16 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с пожаром в здании погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20.

Глава региона подтвердил, что причиной пожара стало происшествие с электропроводкой, которое спровоцировало взрыв емкостей с легковоспламеняющимися материалами.

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Василий Голубев уточнил, что в работах по ликвидации огня задействованы 14 единиц спецтехники и 63 сотрудника МЧС, которые заняты тушением огня.

Глава региона призвал население сохранять спокойствие, несмотря на крупную площадь возгорания специалисты утверждают, что огонь не может перекинуться на соседние здания и многоквартирные дома.

«Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия», — сказано в сообщении губернатора.

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