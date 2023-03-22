По словам министра, губернатор Василий Голубев согласовал проектирование спорткомплекса взамен центра адаптивного спорта на Вятской. Всего в строительство спортивных объектов на территории старого аэропорта вложат около 500 миллионов рублей. В период до 2025 года должны появиться три комплекса.