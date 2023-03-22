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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Паралимпийский комплекс предложили построить в старом аэропорту Ростова-на-Дону

22 марта 2023, 12:02
Фото: © Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons/CC BY 3.0
Паралимпийский комплекс предложили построить в старом аэропорту Ростова-на-Дону
Глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал о появившейся инициативе построить комплекс по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на территории старого аэропорта, прозвучало на заседании в правительстве области.

По словам министра, губернатор Василий Голубев согласовал проектирование спорткомплекса взамен центра адаптивного спорта на Вятской. Всего в строительство спортивных объектов на территории старого аэропорта вложат около 500 миллионов рублей. В период до 2025 года должны появиться три комплекса. 

Напомним, что старый аэропорт закрыли в 2017 году из-за открытия новой воздушной гавани. Теперь здесь хотят построить новый микрорайон с необходимой для жильцов инфраструктурой, в которую придется вложить 20 миллиардов рублей.

Кроме того, построят и реконструируют 20 дорог и шесть развязок.

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