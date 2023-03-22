Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По словам министра, губернатор Василий Голубев согласовал проектирование спорткомплекса взамен центра адаптивного спорта на Вятской. Всего в строительство спортивных объектов на территории старого аэропорта вложат около 500 миллионов рублей. В период до 2025 года должны появиться три комплекса.
Напомним, что старый аэропорт закрыли в 2017 году из-за открытия новой воздушной гавани. Теперь здесь хотят построить новый микрорайон с необходимой для жильцов инфраструктурой, в которую придется вложить 20 миллиардов рублей.
Кроме того, построят и реконструируют 20 дорог и шесть развязок.