Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Жители Ростова разметили на сайте благоустройства жалобу на лестницу, ведущую к реке Дон. Она находится между улицей Красных Зорь и улицей Седова. На фото, приложенных к жалобе, видно, что ступени лестницы полностью разрушены, металлические опоры торчат острыми углами и могут причинить вред здоровью в случае падения. «Лестница в аварийном состоянии, спуск по ней угрожает безопасности пешеходов, на ней неоднократно получали травмы дети и взрослые», — пишут горожане.
Портал «Ростов официальный» привел ответ властей на жалобу. МКУ «Управление благоустройства Кировского района» уже инициировала процедуру принятия лестницы на свой баланс как бесхозной. После окончания процедуры на ее ремонт будут выделены деньги.
Ранее ростовчанин сломал ногу на скользком тротуаре на Штахановского.