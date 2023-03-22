Жители Ростова разметили на сайте благоустройства жалобу на лестницу, ведущую к реке Дон. Она находится между улицей Красных Зорь и улицей Седова. На фото, приложенных к жалобе, видно, что ступени лестницы полностью разрушены, металлические опоры торчат острыми углами и могут причинить вред здоровью в случае падения. «Лестница в аварийном состоянии, спуск по ней угрожает безопасности пешеходов, на ней неоднократно получали травмы дети и взрослые», — пишут горожане.