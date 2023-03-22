rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

После жалоб ростовчан власти решили отремонтировать аварийную лестницу к реке Дон

22 марта 2023, 17:28
Фото: Сайт благоустройства Ростова-на-Дону
Жители Ростова пожаловались на опасную лестницу, ведущую к реке Дон, власти пообещали заняться ее ремонтом в ближайшее время.

Жители Ростова разметили на сайте благоустройства жалобу на лестницу, ведущую к реке Дон. Она находится между улицей Красных Зорь и улицей Седова. На фото, приложенных к жалобе, видно, что ступени лестницы полностью разрушены, металлические опоры торчат острыми углами и могут причинить вред здоровью в случае падения. «Лестница в аварийном состоянии, спуск по ней угрожает безопасности пешеходов, на ней неоднократно получали травмы дети и взрослые», — пишут горожане.

Ростовчане попросили уничтожить мост, который им не понравился
Узнать подробнее

Портал «Ростов официальный» привел ответ властей на жалобу. МКУ «Управление благоустройства Кировского района» уже инициировала процедуру принятия лестницы на свой баланс как бесхозной. После окончания процедуры на ее ремонт будут выделены деньги.

Ранее ростовчанин сломал ногу на скользком тротуаре на Штахановского.

Читайте также:
Ростовчанин несколько лет добивается ремонта разрушенной и опасной лестницыВ Ростове горожане жалуются на лестницу к набережной, на которой можно убитьсяРостовчанин сломал ногу на скользком тротуаре на Штахановского
#Городская среда#Благоустройство#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
Подпишитесь
Ростовчан пугают опасный туберкулез, неуправляемые трамваи и жаркое лето
Сегодня, 14:28
Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты
Сегодня, 13:24
Сошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 марта
Сегодня, 12:55
Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого
Сегодня, 12:29
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37