Так власти запретили участвовать в отборе иностранным юрлицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юрлицам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%.