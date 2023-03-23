Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В среду, 22 марта, власти города опубликовали постановление №242, касающееся Положения о порядке предоставления субсидий АТП, обслуживающих городские маршруты на автомобильным и электрическом транспорте. Субсидии являются компенсацией 50% расходов перевозчика на льготные перевозки пенсионеров, инвалидов и их опекунов в общественном транспорте.
И в марте в Положение было решено внести изменения, теперь в пунктах 1.1.2.2.1 и 1.1.2.2.2. добавили подпункты о категориях компаний, которые больше не смогут участвовать в отборе на получение субсидий.
Так власти запретили участвовать в отборе иностранным юрлицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юрлицам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%.
Также в отборе не смогут участвовать компании, упомянутые в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо фирмы, причастные к распространению оружия массового уничтожения.
В случае нарушений правил отбора и выявлении факта нарушений в результате проверок компания-нарушитель должна будет вернуть незаконно полученные средства в течение 30 дней.
Ранее в Ростове власти объявили о поисках перевозчика для шести городских маршрутов.