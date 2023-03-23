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Иностранным компаниям запретили получать субсидии за пассажироперевозки в Ростове

23 марта 2023, 14:00
Фото: SYLLA_Cheick_225/cc by/wikimedia.org
Иностранным компаниям запретили получать субсидии за пассажироперевозки в Ростове
В Ростове иностранным и оффшорным компаниям, а также АТП, уличенным в причастности к экстремизму и терроризму, запретили участвовать в конкурсе субсидий, предоставляемых за пассажироперевозки, сведения об этом появились на портале городской администрации.

В среду, 22 марта, власти города опубликовали постановление №242, касающееся Положения о порядке предоставления субсидий АТП, обслуживающих городские маршруты на автомобильным и электрическом транспорте. Субсидии являются компенсацией 50% расходов перевозчика на льготные перевозки пенсионеров, инвалидов и их опекунов в общественном транспорте.

И в марте в Положение было решено внести изменения, теперь в пунктах 1.1.2.2.1 и 1.1.2.2.2. добавили подпункты о категориях компаний, которые больше не смогут участвовать в отборе на получение субсидий.

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Фото: 1MI

Так власти запретили участвовать в отборе иностранным юрлицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юрлицам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%.

Также в отборе не смогут участвовать компании, упомянутые в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо фирмы, причастные к распространению оружия массового уничтожения.

В случае нарушений правил отбора и выявлении факта нарушений в результате проверок компания-нарушитель должна будет вернуть незаконно полученные средства в течение 30 дней.

Ранее в Ростове власти объявили о поисках перевозчика для шести городских маршрутов.

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