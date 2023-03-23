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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Ростовчанам рассказали, когда ждать резкого похолодания в марте

23 марта 2023, 05:18
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце марта может резко похолодать до 11 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг и пятницу, 23 и 24 марта, температура будет составлять около 18 градусов. Должна сложиться облачная и безветренная погода.

На выходных такие условиях сохранятся, но средняя температура окажется на один градус ниже. В понедельник, 27 марта, воздух прогреется до 15 градусов, во вторник — 17 градусов.

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А со среды, 29 числа, начнутся резкие похолодания, так как температура не поднимется выше 11 градусов. Скорость ветра в этот день составит пять метров в секунду.

В течение недели по ночам температура будет опускаться до семи градусов.

Ранее сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена».

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