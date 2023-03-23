Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В четверг и пятницу, 23 и 24 марта, температура будет составлять около 18 градусов. Должна сложиться облачная и безветренная погода.
На выходных такие условиях сохранятся, но средняя температура окажется на один градус ниже. В понедельник, 27 марта, воздух прогреется до 15 градусов, во вторник — 17 градусов.
А со среды, 29 числа, начнутся резкие похолодания, так как температура не поднимется выше 11 градусов. Скорость ветра в этот день составит пять метров в секунду.
В течение недели по ночам температура будет опускаться до семи градусов.
Ранее сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена».