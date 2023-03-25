Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Портал Rostov.Aif поговорил с донскими специалистами в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом и выяснил, настолько ли опасна болезнь в наши дни, и что следует знать о ней ростовчанам.
Главный внештатный специалист по клинической фармакологии Минздрава Ростовской области Андрей Сафроненко рассказал, что в прошлом основной проблемой заболеваемости являлась резистентность[прим. редакции — невосприимчивость] микроорганизмов к противомикробным препаратам. Однако сейчас на рынке лекарств есть достаточно препаратов, способных вылечить туберкулёз.
Врач-эпидемиолог ростовского Центра гигиены и эпидемиологии Диана Федорченко рассказала, что последние 15 лет в Ростове наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, а специалисты донского Минздрава и вовсе утверждают, что за последние семь лет количество случаев заражения сократились практически вдвое. Так, например, в 2022 году выявили около 1,2 тысячи заболевших туберкулёзом дончан — эти показатели на 10% ниже среднероссийских показателей того же года.
Между тем, само заболевание остается одним из самых опасных, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем, то есть для заражения достаточно кашля, чихания и даже разговора. А заболевший за год может заразить около 60 здоровых людей.
Эпидемиолог Диана Федорченко добавила, что в редких случаях туберкулёзом можно заболеть и пищевым путем, выпив сырое молоко, съев в мясо или яйца. Еще одним путем получения туберкулёза является заражение плода от больной матери.
Как правило, туберкулёзом болеют все слои населения, однако в основную группу риска входят люди с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями или другими болезнями, приводящими к снижению уровня иммунитета. В «социальную группу риска» эксперты включили бездомных, заключенных и людей с зависимостью от алкоголя и никотина.
Что среднего портрета лиц, больных туберкулезом, это обычно 40-летние мужчины, а также молодые женщины до 30 лет или зрелые женщины старше 50 лет. При этом заболевших среди мужчин вдвое больше.
Врачи рекомендуют дончанам в качестве профилактики болезни проходить флюорографию не реже раза в два года, а также отслеживать свое состояние — в случае появления излишней утомляемости, потливости, потери веса и кашля с мокротой в течение более чем трех недель дончанам следует обратиться за медицинской помощью.