Врач-эпидемиолог ростовского Центра гигиены и эпидемиологии Диана Федорченко рассказала, что последние 15 лет в Ростове наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, а специалисты донского Минздрава и вовсе утверждают, что за последние семь лет количество случаев заражения сократились практически вдвое. Так, например, в 2022 году выявили около 1,2 тысячи заболевших туберкулёзом дончан — эти показатели на 10% ниже среднероссийских показателей того же года.