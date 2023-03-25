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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Ростове отремонтируют путь к главному автовокзалу к середине апреля

25 марта 2023, 05:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове отремонтируют путь к главному автовокзалу к середине апреля
В Ростове-на-Дону 24 марта начались работы по ремонту лестничного спуска в сторону главного автовокзала от улицы Максима Горького, говорится в сообщении городской администрации.

Как сообщили в администрации, плиточное покрытие ступеней было частично вымыто в результате прошлогодних ливней. Работы по ремонту и благоустройству планируются провести примерно за три недели. Подрядчику предстоит восстановить плиточное покрытие на площади порядка 200 квадратных метра.

Кроме того, в администрации напомнили о стартовавшем «Месячнике чистоты», который предусматривает приведение в порядок после зимы всех подведомственных территорий.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону районная администрация пообещала отремонтировать жилой дом, в который 23 марта врезался трамвай.

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