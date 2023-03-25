Как сообщили в администрации, плиточное покрытие ступеней было частично вымыто в результате прошлогодних ливней. Работы по ремонту и благоустройству планируются провести примерно за три недели. Подрядчику предстоит восстановить плиточное покрытие на площади порядка 200 квадратных метра.