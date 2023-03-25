Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Как сообщили в администрации, плиточное покрытие ступеней было частично вымыто в результате прошлогодних ливней. Работы по ремонту и благоустройству планируются провести примерно за три недели. Подрядчику предстоит восстановить плиточное покрытие на площади порядка 200 квадратных метра.
Кроме того, в администрации напомнили о стартовавшем «Месячнике чистоты», который предусматривает приведение в порядок после зимы всех подведомственных территорий.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону районная администрация пообещала отремонтировать жилой дом, в который 23 марта врезался трамвай.