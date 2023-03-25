Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сообщество «Ростов Главный» опубликовало видео, согласно которому на территории города в ночь на субботу, 25 марта, двое неизвестных молодых людей предприняли попытку обнести цветочные ларьки.
Около 01.00 мск молодые люди взломали замки на рольставнях, что позволило им добраться до входной двери и окон киоска.
Однако дверь оказалась заперта и не поддалась, после чего один из грабителей попытал счастья с другим киоском, пока его компаньон стоял вдали и задумчиво наблюдал за действиями своего товарища или любовался цветами.
После двух неудачных попыток, один из грабителей влетел в кадр камер видеонаблюдения, словно кто-то с силой толкнул его, и мужчины спешно покинули место несостоявшегося преступления без какой-либо добычи.
«А почему стекло не вытащить или просто разбить? И что там вообще можно украсть?», — удивились ростовчане, которые не поняли, что вообще двигало неизвестными мужчинами.
Ранее в Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком.