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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

В Ростове романтичные воры потерпели неудачу при попытке ограбить цветочный ларек

25 марта 2023, 13:16
Фото: pxhere.com
В Ростове романтичные воры потерпели неудачу при попытке ограбить цветочный ларек
В Ростове два неудачливых вора не смогли вскрыть цветочные киоски, видеозаписи с несостоявшейся кражей появились в соцсети «ВКонтакте».

Сообщество «Ростов Главный» опубликовало видео, согласно которому на территории города в ночь на субботу, 25 марта, двое неизвестных молодых людей предприняли попытку обнести цветочные ларьки.

Около 01.00 мск молодые люди взломали замки на рольставнях, что позволило им добраться до входной двери и окон киоска.

Однако дверь оказалась заперта и не поддалась, после чего один из грабителей попытал счастья с другим киоском, пока его компаньон стоял вдали и задумчиво наблюдал за действиями своего товарища или любовался цветами.

Фото: Фрагмент записи с видеокамер, соцсети

После двух неудачных попыток, один из грабителей влетел в кадр камер видеонаблюдения, словно кто-то с силой толкнул его, и мужчины спешно покинули место несостоявшегося преступления без какой-либо добычи.

«А почему стекло не вытащить или просто разбить? И что там вообще можно украсть?», — удивились ростовчане, которые не поняли, что вообще двигало неизвестными мужчинами.

Ранее в Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком.

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