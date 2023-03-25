В Ростовской области запретят деятельность Международного уголовного суда

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
На своей странице в социальных сетях депутат Парламента отметил, что хочет добиться ответственности тех граждан, кто содействует МУС или поддерживает его на российской территории.
А также предложил заключать двусторонние соглашения с неподконтрольными Западу странами по поводу отказа выполнять решения Международного уголовного суда.
Политик напомнил, что в России, в ее Конституции, закреплен приоритет национального законодательства над международным. Поэтому у российского президента есть право на любые действия для защиты россиян в случае, если решений международных структур противоречит нормам Конституции РФ.
Ранее Rostovgazeta писала, что ростовский эксперт Абросимов высказался о выдаче судом в Гааге «ордера на арест» Путина и назвал его абсурдным.