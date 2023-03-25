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Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Ростовской области запретят деятельность Международного уголовного суда

25 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
В Ростовской области запретят деятельность Международного уголовного суда
Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в стране нужно ввести изменения в законодательство, полностью запретив деятельность Международного уголовного суда на территории России, в том числе и в Ростовской области.

На своей странице в социальных сетях депутат Парламента отметил, что хочет добиться ответственности тех граждан, кто содействует МУС или поддерживает его на российской территории.

А также предложил заключать двусторонние соглашения с неподконтрольными Западу странами по поводу отказа выполнять решения Международного уголовного суда.

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Политик напомнил, что в России, в ее Конституции, закреплен приоритет национального законодательства над международным. Поэтому у российского президента есть право на любые действия для защиты россиян в случае, если решений международных структур противоречит нормам Конституции РФ.

Ранее Rostovgazeta писала, что ростовский эксперт Абросимов высказался о выдаче судом в Гааге «ордера на арест» Путина и назвал его абсурдным.

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