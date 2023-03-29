Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По словам флориста, вода в городском водопроводе содержит чрезмерно много минералов, которые делают ее жесткой.
«В очищенной химическим способом воде много кальция, магния и других минералов, которые оседают в почве и пагубно влияют на растение, блокируя усваивание корнями нужных микроэлементов», - объясняет эксперт.
Анна Конарева добавляет, что еще опаснее для растений содержащийся в воде хлор. Он, по словам флориста, убивает необходимые для роста бактерии в почве.
«Я часто сталкивалась с хлорозом – когда почва отравлена водой с высоким содержанием хлора. Растение медленно чахнет, никакие подкормки и пересадки не спасают, потому что причина в воде и вылечить растение очень трудно», - рассказывает флорист.
Конарева советует поливать растения фильтрованной или питьевой водой, чтобы баланс микроэлементов в почве не нарушался.
Ранее RostovGazeta писала о том, что более 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года.