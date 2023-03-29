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Published Сегодня, 07:19

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Флорист Конарева объяснила, почему цветы в Ростове нельзя поливать водой из-под крана

29 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Флорист Конарева объяснила, почему цветы в Ростове нельзя поливать водой из-под крана
Водопроводная вода загрязняет почву и медленно убивает растение, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский флорист Анна Конарева.

По словам флориста, вода в городском водопроводе содержит чрезмерно много минералов, которые делают ее жесткой.

«В очищенной химическим способом воде много кальция, магния и других минералов, которые оседают в почве и пагубно влияют на растение, блокируя усваивание корнями нужных микроэлементов», - объясняет эксперт.

Анна Конарева добавляет, что еще опаснее для растений содержащийся в воде хлор. Он, по словам флориста, убивает необходимые для роста бактерии в почве.

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«Я часто сталкивалась с хлорозом – когда почва отравлена водой с высоким содержанием хлора. Растение медленно чахнет, никакие подкормки и пересадки не спасают, потому что причина в воде и вылечить растение очень трудно», - рассказывает флорист.

Конарева советует поливать растения фильтрованной или питьевой водой, чтобы баланс микроэлементов в почве не нарушался.

Ранее RostovGazeta писала о том, что более 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года.

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