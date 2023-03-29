Последние жильцы выехали из знаменитой пятиэтажки в Кривошлыковском переулке Ростова

Напомним, судебные тяжбы и споры жильцов с местными властями длились в течение последних трех лет, за эти годы ростовчане обращались и к президенту Владимиру Путину, и посещали «Первый канал», и суды разных инстанций, чтобы добиться сохранения дома. Однако, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, закон нигде не был нарушен, а потому жилье под пятиэтажкой было изъято.