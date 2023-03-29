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Последние жильцы выехали из знаменитой пятиэтажки в Кривошлыковском переулке Ростова

29 марта 2023, 06:44
Фото: rostov-gorod.ru
Последние жильцы выехали из знаменитой пятиэтажки в Кривошлыковском переулке Ростова
В Ростове бывшие собственники жилья в Кривошлыковском переулке заявили, что в доме №4 больше никто не живет, об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

Во вторник, 28 марта, в группе жильцов Telegram-канала «Кривошлыковский4» объявили, что последние собственники выехали из дома.

«Дом опустел. Кто-то вынужден жить у родственников, кто-то на съемном жилье, кто-то влез в ипотеку и долги, кто-то уехал в удаленные районы, где жилье дешевле», — поделились администраторы группы, а в комментариях некоторые жильцы добавили, что считают компенсацию за жилье недостаточной, и назвали происходящее обычным захватом земли и собственности.

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Портал 161.py также пообщался с бывшей владелицей квартиры в Кривошлыковском, 4 Мариной Сергиенко, которая сообщила, что на двери первых двух подъездов в доме повесили замки, третий пока остается открытым, поскольку там не все квартиры перешли муниципалитету.

Жильцы уточнили, что сейчас в доме уже никто не живет, хотя к настоящему времени еще не все собственники получили компенсации.

Напомним, судебные тяжбы и споры жильцов с местными властями длились в течение последних трех лет, за эти годы ростовчане обращались и к президенту Владимиру Путину, и посещали «Первый канал», и суды разных инстанций, чтобы добиться сохранения дома. Однако, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, закон нигде не был нарушен, а потому жилье под пятиэтажкой было изъято.

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