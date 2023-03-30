Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Издание Privet-Rostov пишет в Telegram-канале, что утром в четверг, 30 марта, автомобиль застрял в грязи на разбитой дороге. Вытащить его самостоятельно у водителя не получилось.
«ЧП произошло на улице 3-я Лазерная в Первомайском районе. Что случилось с пациентом из-за неоказания помощи, пока неизвестно», — говорится в публикации.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области заявили, что скорые доезжают к пациентам за 20 минут и меньше.