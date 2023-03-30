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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи

30 марта 2023, 09:28
Фото: ТГ канал privеt_rostоv_ru
Скорая в Ростовской области увязла в грязи по пути к пациенту утром 30 марта

Скорая в Ростове увязла в грязи по пути к пациенту утром 30 марта

В Ростове-на-Дону скорая не смогла доехать до пациента из-за плохой дороги, сообщают СМИ.

Издание Privet-Rostov пишет в Telegram-канале, что утром в четверг, 30 марта, автомобиль застрял в грязи на разбитой дороге. Вытащить его самостоятельно у водителя не получилось.

«ЧП произошло на улице 3-я Лазерная в Первомайском районе. Что случилось с пациентом из-за неоказания помощи, пока неизвестно», — говорится в публикации.

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Видео: ТГ канал privеt_rostоv_ru

Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области заявили, что скорые доезжают к пациентам за 20 минут и меньше.

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