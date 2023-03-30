Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат, набранных по призыву этой весной, не будут отправлять служить в новые субъекты России. Также, по его словам, в самих новых регионах вообще не будут проводить призывную кампанию этой весной.