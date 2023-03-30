Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат, набранных по призыву этой весной, не будут отправлять служить в новые субъекты России. Также, по его словам, в самих новых регионах вообще не будут проводить призывную кампанию этой весной.
«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — приводит слова Картаполова «Интерфакс».
Ранее стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области.