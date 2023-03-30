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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России

30 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Призывников из Ростовской области не будут отправлять служить в новые территории РФ, заверил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат, набранных по призыву этой весной, не будут отправлять служить в новые субъекты России. Также, по его словам, в самих новых регионах вообще не будут проводить призывную кампанию этой весной.

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«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — приводит слова Картаполова «Интерфакс».

Ранее стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Политика#Новости#Ростовская область
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