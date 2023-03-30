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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Вдовы участников СВО смогут бесплатно учиться в вузах Ростовской области

30 марта 2023, 07:57
Фото: donland.ru
Вдовы участников СВО смогут бесплатно учиться в вузах Ростовской области
Отдельную квоту для участников СВО планируют ввести в вузах Ростовской области, пишут СМИ.

В Госдуме выступили с инициативой ввести в российских вузах отдельную квоту на обучение на бюджетной основе для вдов участников СВО. Депутаты обращают внимание, что после гибели супруга женщин оказываются в сложной жизненной ситуации и порой даже не могут найти работу.

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Именно поэтому, как считают депутаты, вдовам нужно помочь бесплатно получить высшее и среднее образование. Также парламентарии рассматривают возможность льготного доступа вдов к услугам бизнес-инкубаторов, пишет РИА «Новости».

Ранее RostovGazeta рассказала о других дополнительных мерах поддержки мобилизованных и добровольцев в Ростовской области.

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