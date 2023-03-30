В Госдуме выступили с инициативой ввести в российских вузах отдельную квоту на обучение на бюджетной основе для вдов участников СВО. Депутаты обращают внимание, что после гибели супруга женщин оказываются в сложной жизненной ситуации и порой даже не могут найти работу.