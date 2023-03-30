Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Госдуме выступили с инициативой ввести в российских вузах отдельную квоту на обучение на бюджетной основе для вдов участников СВО. Депутаты обращают внимание, что после гибели супруга женщин оказываются в сложной жизненной ситуации и порой даже не могут найти работу.
Именно поэтому, как считают депутаты, вдовам нужно помочь бесплатно получить высшее и среднее образование. Также парламентарии рассматривают возможность льготного доступа вдов к услугам бизнес-инкубаторов, пишет РИА «Новости».
Ранее RostovGazeta рассказала о других дополнительных мерах поддержки мобилизованных и добровольцев в Ростовской области.