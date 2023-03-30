Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По поручению Василия Голубева, в Ростовской области заработала межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Ее возглавил замглавы региона Андрей Пучков. В состав комиссии войдут чиновники, волонтеры, НКО и общественники.
Сообщается, что они будут заниматься адресной помощью бойцам и членам их семей. В обязанности комиссии войдет отработка обращений, проверка работы реабилитационных центров и госпиталей.
Напомним, губернатор Василий Голубев заверил, что участникам спецоперации оставят все действующие в регионе льготы. Среди них, например, освобождение от транспортного налога и бесплатные путевки в лагеря для детей.
Ранее ростовские власти предложили участникам СВО и членам их семей обращаться в прокуратуру.