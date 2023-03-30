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Голубев учредил комиссию для поддержки участников СВО и их семей в Ростовской области

30 марта 2023, 06:59
Фото: donland.ru
Комиссия по вопросам поддержки участников СВО заработала в Ростовской области
В Ростовской области учреждена специальная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей, соответствующее постановление подписал Василий Голубев.

По поручению Василия Голубева, в Ростовской области заработала межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Ее возглавил замглавы региона Андрей Пучков. В состав комиссии войдут чиновники, волонтеры, НКО и общественники.

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Сообщается, что они будут заниматься адресной помощью бойцам и членам их семей. В обязанности комиссии войдет отработка обращений, проверка работы реабилитационных центров и госпиталей.

Напомним, губернатор Василий Голубев заверил, что участникам спецоперации оставят все действующие в регионе льготы. Среди них, например, освобождение от транспортного налога и бесплатные путевки в лагеря для детей.

Ранее ростовские власти предложили участникам СВО и членам их семей обращаться в прокуратуру.

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