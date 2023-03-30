По поручению Василия Голубева, в Ростовской области заработала межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Ее возглавил замглавы региона Андрей Пучков. В состав комиссии войдут чиновники, волонтеры, НКО и общественники.